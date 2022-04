Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Roman Inca un incident in spitalele din Romania. De data aceasta, este vorba de un incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Roman, județul Neamț, izbucnit joi dimineața intr-un container din curtea unitaii. Pompierii au fost anunțați prin apel la 112 despre producerea unui incendiu la o baraca amplasata in curtea Spitalului de Psihiatrie din municipiul Roman, potrivit ISU Neamț La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacara deschisa in interiorul unei baraci cu structura metalica și panouri de tip sandwich, fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In aceasta dimineata, la ora 06:12, prin apel la 112, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o baraca amplasata in curtea Spitalului de Psihiatrie din municipiul Roman.La locul solicitarii au fost alocate…

- Incendiul a fost anunțat printr-un apel la 112, in jurul orei 6:30.Focul se manifesta in interiorul unui container unde era desfașurat un șantier.Potrivit primelor informații, nu sunt victime.

