- UPDATE 2. Cele șase persoane intoxicate cu fum in urma incendiului sunt in stare stabila, iar ceilalți pacienți evacuați vor fi transportați la Spitalul de Psihiatrie de la Schitu Greci. Incendiul a fost...

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la incendiul de la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina. Acesta anunta ca situatia nu este atat de grava cum putea sa fie si anunta ca va vorbi cu noul ministru al Sanatatii despre reformele necesare in spitale. "Inainte sa ajung aici…

- Un incendiu s-a produs miercuri, 21 aprilie, la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, a informat IGSU. Mai multe ambulante și echipaje de pompieri au ajuns in curtea unitatii medicale din județul Olt, potrivit portalului local Gazeta Noua . „Incendiul produs la Secția de Psihiatrie…

