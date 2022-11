INCENDIU la școala din Strungari: Intervin pompierii din Șebeș și voluntarii din Pianu INCENDIU la școala din Strungari: Intervin pompierii din Șebeș și voluntarii din Pianu Un incendiu a izbucnit sambata, 12 noiembrie, in jurul orei 17.20, la școala din Strungari. Potrivit ISU Alba, Din informațiile preliminare primite prin sistemul unic de Urgența 112, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la camera tehnica a unitații școlare. La fața locului intervin pompierii din Sebeș și pompierii voluntari din Pianu. Misiunea este […] Citește INCENDIU la școala din Strungari: Intervin pompierii din Șebeș și voluntarii din Pianu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

