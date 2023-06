Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in noaptea de miercuri spre joi pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa din localitatea Vultureni, județul Cluj. Apelul de urgența a venit la ora 02:32, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu apa și spuma de mare capacitate,…

- Pompierii clujeni au intervenit mai bine de trei ore pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa din localitatea Vultureni. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa din localitatea Vultureni. „Apelul de urgența a venit la ora 02:32,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit alaturi Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei municipiului Gherla pentru a stinge flacarile izbucnite intr-un spațiu in care funcționa un salon pentru intreținere corporala situat pe strada Mihai Eminescu din municipiul Gherla.…

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Cinci jandarmi din cadrul Posturilor de Jandarmi Montane Cavnic și Șuior au acționat pentru stingerea unui incendiu din zona Creasta Cocoșului, in locul numit Cornul Nedeiului. „Fiind prezenți in zona respectiva, ei au dat dovada de responsabilitate…

- Pompierii au intervenit luni cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a cuprins un garaj al unei locuințe din Rascruci. Un autoturism a ars in totalitate. La fața locului s-a acționat cu doua autospeciale pentru stins incendii pentru localizarea și lichidarea flacarilor. „Flacarile…

- „Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu produs la o anexa gospodareasca situata in localitatea Luncani. Apelul de urgența a venit in jurul orei

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați noaptea trecuta sa stinga un incendiu care s-a manifestat la o casa din localitatea Samboleni, comuna Camarașu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22:36, iar la fața locului s-au deplasat echipajele Punctului de Lucru Mociu. ”Forțele noastre…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați noaptea trecuta sa stinga un incendiu care s-a manifestat la o casa din localitatea Samboleni, comuna Camarașu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22:36, iar la fața locului s-au deplasat echipajele Punctului de Lucru Mociu. „Forțele…