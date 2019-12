INCENDIU la o locuință particulară din Jucu! FOTO – Arhiva O locuința particulara situata pe raza localitații Jucu de Mijloc, comuna Jucu, a fost cuprinsa de flacari miercuri dimineața, in jurul orei 09:20. Mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma intervin in aceste momente in comuna Jucu pentru a stinge flacarile care au cuprins locuința particulara. Știre in curs de actualizare… Revenim cu detalii și imagini! Articolul INCENDIU la o locuința particulara din Jucu! apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva O explozie s-a produs sambata seara, in jurul orei 18:40, in incinta unei gospodarii din Cuzdrioara. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs intr-o gospodarie situata pe strada simion Barnuțiu din Cuzdrioara, la cazanul unei centrale termice pe lemne. In urma apelului la 112,…

- Dej24.ro va prezinta IN PREMIERA rezultatele alegerilor prezidențiale la nivelul municipiului Dej. Dupa infrangerea suferita la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PSD Dej incaseaza acum o noua lovitura: PNL s-a impus la nivelul municipiului Dej, Klaus Iohannis obținand cele mai multe voturi…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit vineri, 1 noiembrie, in jurul orei 13:15, la o cabana situata pe strada Șomcutului din municipiul Dej. In urma unui apel la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar…

- FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Un accident de circulație s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 09:35, pe DN1C, pe raza localitații Jucu. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs la KM17, pe sensul de mers Cluj-Napoca – Dej. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit mai…

- FOTO – Arhiva Un autocamion a fost cuprins de flacari joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:35, in timp ce se deplasa centura ocolitoare Apahida – Valcele. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu doua autospeciale de stingere…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs luni, in jurul orei 11:50, pe DN1C, pe raza localitații clujene Bonțida. In urma unui apel la 112, la fața locului intervin mai multe echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Știre in curs de actualizare… Revenim cu detalii și imagini! Articolul…

- Un TIR a luat foc luni dimineața, in jurul orei 11:10, pe DN1C, pe raza localitații Livada, la fața locului intervenind pompierii din Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii.…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit marți dimineața, in jurul orei 11:10, la o casa situata pe raza localitații bistrițene Spermezeu. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Beclean, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, pompierii…