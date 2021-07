Incendiu la o fabrică din Sibiu, 80 de muncitori evacuați Un incendiu a izbucnit luni seara intr-o fabrica din zona industriala a orașului Sibiu. 80 de angajați care se aflau in unitate in momentul in care a pornit incendiul s-au autoevacuat. Potrivit ISU Sibiu, pompierii au fost sesizați luni seara cu privire la izbucnirea unui incendiu produs in partea superioara a unui cuptor de vopsire aparținand unei firme situate in zona industriala a orașului. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Pana la sosirea echipajelor de pompieri, in mod preventiv, circa 80 de angajați s-au autoevacuat. Incendiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

