Incendiu la o fabrică de dezinfectanți în India: Cel puțin 15 morți VIDEO Cel puțin 15 persoane au fost ucise luni într-un incendiu la o fabrica de dezinfectanți din orașul Pune din vestul Indiei, a anunțat poliția, relateaza AFP.

"Am gasit 15 cadavre pâna acum", a declarat pentru AFP o sursa din cadrul poliției locala. &"Incendiul a început în jurul orei 16:15 într-o fabrica de dezinfectanți, nu știm ce a declanșat incendiul&".

Aceeași sursa nu a putut specifica daca au existat persoane ranite sau care sunt date disparute.

Fabrica este situata la marginea orașului Pune, într-un sat, potrivit cotidianului Times…

Sursa articol: hotnews.ro

