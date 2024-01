Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au decedat in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Racovita, comuna Bucsani, a transmis, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, potrivit Agerpres."Noaptea trecuta, in jurul orelor 00,35, am fost solicitati sa intervenim in cazul unui incendiu produs…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma in cazul unui incendiu produs la o casa in localitatea Razvad/Gorgota. La sosirea echipajelor s-a constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 150 de metri patrați. Serviciul de Ambulanța…

- Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma in cazul unui incendiu produs la o casa in localitatea Razvad/Gorgota. La sosirea echipajelor s-a constatat ca incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 150 de metri patrați. Serviciul de Ambulanța…

- O persoana a decedat sambata, in localitatea Candesti Vale, dupa ce a fost prinsa sub un utilaj agricol, informeaza ISU Dambovita. Detasamentul de Pompieri Targoviste actioneaza cu o autospeciala de descarcerare, Garda de Interventie Voinesti intervine cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul…

- O persoana a murit astazi in localitatea Candesti Vale, judetul Dambovita dupa ce a fost prinsa sub un utilaj agricol.Potrivit ISU Dambovita, Detasamentul de Pompieri Targoviste actioneaza cu o autospeciala de descarcerare, Garda de Interventie Voinesti intervine cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul…

- Incendiu produs la un service auto in localitatea Ionești, noaptea trecuta, in jurul orei 23:43. Pentru gestionarea situației de urgența au acționat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Gaești, o autospeciala de stingere cu apa și spuma de…

- Incendiu puternic in interiorul unei hale a fermei de pui din Crevedia. La fața locului au acționat pompieri de la Garda de Intervenție Cornești cu doua autospeciale de stingere, Garda de Intervenție Racari cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospeciala…

- Intervenție in cazul unui eveniment rutier in municipiul Targoviște pe Aleea Sinaia. Detașamentul de Pompieri Targoviște acționeaza cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar Serviciul de Ambulanța Județean intervine cu doua echipaje. La fața locului o persoana este evaluata de catre…