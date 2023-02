Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 84 de ani, din localitatea Miorcani, si-a pierdut viata, sambata, in urma unui incendiu care i-a cuprins bunurile din camera unde locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 30 ani a fost transportat in stare de inconstienta la spital dupa ce a fost scos de pompieri din raul Bistrita, in zona Podului Serbanesti din municipiul Bacau. Un martor care l-a vazut pe barbat a sunat vineri noapte la 112, a aratat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost dus in stare grava la spital de catre un echipaj SMURD dupa ce a cazut de la inaltime, pe santierul unei case aflate in constructie intr-o zona centrala din municipiul Sibiu, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit…

- Un barbat de 46 de ani a fost lovit, luni, de un tren, in Cluj-Napoca, si a fost transportat in stare grava la spital, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita au fost solicitati sa intervina la un incendiu ce a cuprins o baraca de locuit din localitatea Ciucani, comuna Sanmartin. Potrivit ISU Harghita doua persoane, un adult si un copil de 10 ani au ajuns la spital cu arsuri.…

- Un barbat din localitatea Miorcani a provocat un incendiu in gospodarie, dupa ce a pus preparatele din carne la afumat in foisor, au anuntat, marti seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat de 51 de ani, a suferit arsuri la membrele superioare si a fost transportat la spital, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care a cuprins o hala de prelucrare a materialului lemnos din comuna Ruginesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit…