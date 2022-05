Incendiu la o casa din judetul Neamt. Cauza probabila stabilita de pompieri - scurtcircuit

Stiri pe aceeasi tema

- Cauza incendiului de la Halele Centrale din Ploiești, petrecut in ziua de Paște, are ca sursa – ”efectul termic al curentului electric”, a comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Focul s-a aprins de la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator. Cladirea Hale și Piețe…

- Duminica seara, 24 aprilie, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Ialomita a fost alertat, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, de producerea unui incendiu, izbucnit la locuinta unui cetatean, din localitatea Barcanesti.Potrivit ISU Ialomita, la fata locului s au deplasat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Pecineaga din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un eveniment produs pe strada Eternitatii. Un nou nascut a cazut intr o hazna. La locul accidentului au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu a intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe DN14, iesirea din Sura Mare spre Slimnic cu 2 echipaje SMURD dintre care unul cu medic, un echipaj descarcerare alaturi de un echipaj SAJ la un accident rutier produs intre doua vehicule. Din primele informatii…

- In cursul serii de marți, 22 februarie 2022, in jurul orei 21:00, un exercițiu privind testarea capacitații de intervenție, in caz de incendiu, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a fost pus in practica de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba. Salvatorii au pus…

- Pornit initial de la un incendiu de vegetatie, acesta a scapat de sub control si, din cauza vantului, a ajuns sa cuprinda atat deșeuri, cat si locuințe de la marginea localitații. Potrivit ISU Giurgiu, in aceste momente, pompierii intervin pe strada Palanca din Bolintin Vale, pentru stingerea unui incendiu…

- ■ in ianuarie 2022, au avut loc 1.566 de interventii, ata insemnind ca alarma a sunat, in medie, de 50 de ore in fiecare zi ■ in prima luna a anului 2021, fusesera doar 849 de evenimente ■ au fost si glume proaste, salvatorii plecind la drum degeaba ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt […]…

- Accident rutier cu victima in Cuza Voda, judetul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Ovidiu din Cuza Voda. Sunt implicate doua autoturisme.O persoana a fost ranita. Victima este constienta.Sursa…