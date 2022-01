Incendiu la o casa din Cugir. O femeie intoxicata cu fum, transportata la spital. Au intervenit pompierii din Sebeș și Cugir Incendiu la o casa din orașul Cugir, județul Alba, in noaptea de sambata spre duminica. O femeie intoxicata cu fum a fost evacuata din locuința și a ftransportata la spital. Garda de intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir au intervenit, in nopatea de sambata spre duminica, cu doua autospeciale cu apa și spuma și […] Citește Incendiu la o casa din Cugir. O femeie intoxicata cu fum, transportata la spital. Au intervenit pompierii din Sebeș și Cugir in Alba24 .