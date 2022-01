INCENDIU la o casă din Cugir. O femeie a suferit intoxicație cu fum. Pompierii și SVSU au intervenit cu două autospeciale INCENDIU la o casa din Cugir. O femeie a suferit intoxicație cu fum. Pompierii și SVSU au intervenit cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit sambata noaptea in Cugir. Acoperișul unei locuințe a luat foc. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului. La ajungerea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul unei locuințe. Pana la ajungerea echipajelor la locul solicitarii, SVSU Cugir au […] Citește INCENDIU la o casa din Cugir. O femeie a suferit intoxicație cu fum. Pompierii și SVSU au intervenit… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

