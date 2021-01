O echipa formata din sapte specialisti de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petrosani s-a deplasat vineri la Bucuresti in vederea intocmirii unei expertize referitoare la incendiul care a avut loc la Institutul "Matei Bals". Specialistii, condusi de catre directorul general al INSEMEX, George Artur Gaman, vor face o cercetare la fata locului, in cadrul careia vor fi prelevate probe si vor fi solicitate o serie de documente necesare pentru intocmirea unei expertize tehnice in cazul incendiului. "Suntem sapte specialisti…