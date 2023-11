Incendiu la etajul 6 al unui bloc din Brașov Incendiu la un apartament situat la etajul 6 al unui bloc de locuinte din municipiul Brașov. situat pe B-dul Griviței. „La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, 2 autoscari și un echipaj SMURD. Au fost evacuate mai multe persoane de la etajele superioare. Se intervine pentru localizarea si lichidarea incendiului”, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! The post Incendiu la etajul 6… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

