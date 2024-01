Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat in noaptea de sambata spre duminica, 20/21 ianuarie, prin apel la 112, in jurul orei 00.00, despre producerea unui incendiu la un operator economic din municipiul Satu Mare.

- ■ nedoritul incindent a fost sesizat la Inspectoratul pentru Situații de Urgența in jurul orei 14.00 ■ suprafața afectata a fost de circa 1,5 hectare ■ Ca urmare a unui apel la serviciul unic de urgenta 112, care a fost inregistrat la ora 13.41 la Dispeceratul ISU, forte si mijloace de interventie de…

- Un tanar in varsta de 22 ani a fost ranit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, la Roman, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de…

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita."Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale…

- Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc de garsoniere din municipiul Piatra-Neamt, in noaptea de marti spre miercuri, din cauza unui incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri si un echipaj medical de la…

- Pompierii din cadrul ISU Arad au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la un uncendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al unui bloc de locuinte cu 10 etaje din municipiul Arad, strada Predeal. Potrivit ISU Arad, intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu doua autospeciale…

- Un incendiu a afectat, in noaptea de joi spre vineri, o garsoniera dintr-un bloc de locuinte de pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in bloc locuiau 70 de persoane, care s-au evacuat, iar doua femei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau intervine in acest moment pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un bloc de locuințe din municipiul Ramnicu Sarat, unde s-au semnalat scapari de gaze pe casa scarii. De urgența, la fața locului…