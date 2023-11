Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma Secția de Pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in…

- INCENDIU in Daia Romana. Focul a cuprins o locuința aflata la ieșirea spre Vingard. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, in localitatea Daia Romana. Din primele informații, focul a cuprins o locuința a aflata la ieșirea spre Vingard. Potrivit ISU Alba, Secția…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Valenii de Munte judetul Prahova actioneaza si in aceasta seara pentru localizarea si lichidarea unui alt incendiu de proportii care a cuprins o locuinta din localitatea Cheia.Potrivit ISU Prahova imediat dupa apelul la 112, au fost mobilizate la locul evenimentului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dpobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu in localitatea Pecineaga, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o casa a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervin pompierii cu trei autospeciale…

- FOTO. INCENDIU la o casa din Petrești: Intervin pompierii cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD Un incendiu a izbucnit sambata noaptea, in jurul orei 22.30, la o casa din Petrești, in apropiere de Sebeș. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Secția de pompieri Sebeș a intervenit cu 2 autospeciale…

- INCENDIU la Rahau: Acoperișul unei cabane a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Rahau: Acoperișul unei cabane a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de luni, 18 septembrie, la acoperișul unei cabane din localitatea…

- INCENDIU la Poiana Vadului: O anexa gospodareasca a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Poiana Vadului: O anexa gospodareasca a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul serii de 14 septembrie, la o anexa gospodareasca…

- INCENDIU la o locuința in localitatea Rachita: Au intervenit pompierii cu patru autospeciale Un incendiu a izbucnit joi, 7 septembrie, in jurul orei 11.30, in localitatea Rachita, din județul Alba. Au intervenit pompierii ISU Alba. Secția de pompieri Sebeș intervine cu trei autospeciale de stingere…