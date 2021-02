Incendiu la Curteni! Pompierii militari intervin in aceste momente la stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana de aproximativ 20mp pe strada Morii din localitatea Curteni, informeaza ISU Mureș. Incendiul este localizat, se intervine pentru stingere și protejarea solariilor. In cabana se afla și o butelie de gaz, care a fost extrasa la timp. Incendiu la Curteni! at Sursa articolului: Incendiu la Curteni! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

