Incendiu la Copăceni. Arde un acoperiș! (UPDATE) In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la o casa din Copaceni. Conform informațiilor primite de la pompieri, incendiul se manifesta la acoperișul unei case, in jurul hornului. Din fericire, nu exista persoane ranite, intervenția medicilor nefiind necesara. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un incendiu care se manifesta la acoperișul unei case in localitatea Copaceni. Mai exact, flacarile au cuprins o porțiune din acoperiș, aflata in jurul hornului. Pana acum, nu sunt persoane care sa solicite ingrijiri medicale. Intervenim cu doua autospeciale cu apa… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

