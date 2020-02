Stiri pe aceeasi tema

- F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, zeci de pompieri militari de la ISU „Serban Cantacuzino Prahova” au fost mobilizati pentru a stinge incendiile de vegetatie uscata din localitatile Aricestii Rahtivani, Urlati, Maneciu, Campina, Sinaia, Pacureti, Lapos si Jugureni. Flacarile au izbucnit, potrivit…

- Proprietarul unei case din Prejmer a fost transportat in stare critica la spital in urma unui atac de panica. Omul a cedat in momentul in care și-a vazut casa in flacari. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Prejmer, potrivit brasovstiri.ro.Citește si: Viitorul procuror…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți, in Ajunul Craciunului, la biserica gotica din orașul Herzogenbuchsee din Elveția. Lacașul de cult a fost cuprins de flacari, cu toate eforturile pompierilor de a lichida focul, noteaza agenția DPA, citata de Agerpres.Incendiul a pornit, marți dimineața, in Ajunul…

- Potrivit ISU Cluj, trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o autospeciala pentru intervenții și salvari de la înalțimi au intervenit, în cursul dimineții de duminica, în jurul orei 5:00, pentru a lichida flacarile care au cuprins acoperișul unei case de locuit. Pompierii…

- Mai multe incendii de padure din Australia au fuzionat si au creat un singur "mega-focar", care arde de acum intr-o maniera necontrolata la nord de Sydney, au anuntat vineri autoritatile locale, care si-au recunoscut neputinta in fata flacarilor devastatoare, informeaza AFP. Un responsabil…

- Pompierii militari și civili din Falticeni, Malini și Cornu Luncii au intervenit cu șapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie din Malini. Focul s-a declanșat la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza scinteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Flacarile…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureseni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Pompierii sigheteni au intervenit in localitatea Campulung la Tisa pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un mijloc de transport. In urma incendiului a ars autoturismul si un motofierastrau. Militarii…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. In Ramnicu Valcea, au fost semnalate situatii cu anunturi legate de votarea din 24 noiembrie afisate inaintea primului tur de scrutin pentru alegerile prezindentiale, din 10...