Profesorii sunt obligați sa lipeasca afișe la avizierul școlii cu materialele informative ale Ministerului despre violența școlara și sa le prezinte elevilor la clasa, pana pe 31 martie, conform unei adrese transmisa inspectoratelor școlare de catre Ministerul Educației, obținuta de Edupedu.ro.

Aproximativ 175 de pompieri, cu treizeci de mașini de pompieri, luptau miercuri (6 martie) cu un incendiu, intr-o secție de poliție din estul Londrei, a declarat Brigada de Pompieri din Londra, potrivit Reuters. Videoclipul martorilor oculari a aratat un incendiu uriaș și un val gros de fum care se…

Elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnaziala „Viorel Salagean" Beltiug, insoțiți de doamna invațatoare Cimpoieș Roxana și Maria Jurchiș, au descoperit magia lecturii și pasiunea pentru carți intr-o vizita inspiraționala la biblioteca județeana Satu Mare, unde au fost inițiați in tainele bibliofiliei…

Elevii de la Școala Gimnaziala Racșa din județul Satu Mare s-au evidențiat in cadrul Concursului Artistic Eparhial ,,Mihai Eminescu – poet roman al rugaciunii și al meditației".

Detașamentul de Pompieri Carei a intervenit luni, 5 februarie, in jurul orei 11.00, pentru lichidarea unui incendiu produs la un centru pentru ingrijirea varstnicilor din localitatea Foieni.

Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de pe strada Mircea cel Mare. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun. Sebeș, strada Mircea cel Mare. Din informațiile…

Un puternic incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la o casa din satul Lucianca, comuna Butimanu. La locul intervenției, pompierii au constatat faptul ca acoperișul locuinței a ars pe o suprafața de aproximativ 100 metri patrați. potrivit ISU Dambovița. Din fericire, nu au existat victime. Pentru lichidarea…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, in aceasta dimineața, la un hotel aflat in Centrul Vechi, din București, pe Splaiul Independenței. Acoperișul hotelului arde pe o suprafața de 100 de metri patrați.