- Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un mall din municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Pompierii bacauani au fost chemați joi seara sa stinga focul care a izbucnit intr-o padure din satul Faget, insa zona este una greu accesibila și autospecialele Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Maior Constantin Ene” al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Douazeci de persoane care se aflau intr-un vagon de tren care circula pe ruta Bistrita- Vatra Dornei, judetul Bistrita, au fost evacuate, luni, dupa izbucnirea unui incendiu in zona localitatii Salva, care a cauzat foarte mult fum, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: LOVITURA pentru soferii romani:…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, politistii si lucratorii de la gaz au fost solicitati sa intervina dupa ce o magistrala de gaz dintr-o comuna rezidentiala a fost fisurata.

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Târgu Neamt, în urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt.