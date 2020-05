Stiri pe aceeasi tema

- Inca noua suceveni au murit de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de persoane cu varste cuprinse intre 51 și 77 de ani , opt dintre ele internate la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Una dintre victime, un barbat de 71 de ani provine de la…

- Un barbat de 39 de ani din Rebrișoara și-a pierdut viața noaptea trecuta, in urma unui accident rutier petrecut in Nasaud. Culmea, accidentul a fost provocat chiar de catre decedat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:00, pe Drumul Național 17D, in localitatea Nasaud și a fost provocat…

- Jocul copiilor cu focul a produs pagube la o gospodarie din Tifesti In ultimele 24 de ore, respectiv 13.04.2020, ora 08:00 – 14.04.2020 ora 08:00, pompierii militari vranceni au gestionat 20 situații de urgența aparute in zona de competența din care: 12 intervenții la ajutor medical de urgența, 4…

- Un incendiu a izbucnit joi, la orele pranzului, in Banișor, o anexa gospodareasca fiind cuprinsa de flacari. Au fost solicitați pentru intervenție pompierii din Șimleu Silvaniei și SVSU Cransna. A fost solicitata, totodada, Ambulanța, proprietarul suferind arsuri de gradul I, la nivelul feței. Focul…

- Cele 8 decese au fost anuntate luni seara, bilantul zilei ridicandu-se la 25. Cinci din cele opt persoane erau internate la Spitalul Judetean Suceava, unde au murit din cauza coronavirusului aproximativ 40 de pacienti, iar peste 200 de cadre medicale au fost infectate. Deces 169 Barbat de 78 de ani…

- Inca patru decese ale pacienților cu COVID-19 au avut loc in Romania, numarul persoanelor care au murit ajungand la 34. Este vorba de persoane din Arad, Constanta, Suceava si Hunedoara. A murit un barbat de 65 de ani, din județul Arad, internat in Spitalul Județean, care a fost transferat in 25 martie…

- Spitalul Judetean de Urgenta si Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara au refuzat sa interneze un barbat de 49 de ani, desi ambele l-au diagnosticat cu pneumonie. Cateva zile mai tarziu dupa ce a fost trimis acasa, barbatul a murit, fiind confirmata infectarea cu coronavirus.