Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman din strada Speranței. Angajații au evacuat șapte pacienți, iar pompierii zece pacienți. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este…

- Actualizare: Cauza probabila pentru declanșarea incendiului a fost stabilita ca fiind fumatul in locuri nepermise. Puteți citi integral comunicat ISU mai jos. Știre initiala: In aceasta noapte, 2 ianuarie, in jurul orei 03.00, prin apel la 112 pompierii au fost inștiințați despre producerea unui incendiu…

- ■ patru persoane au suferit intoxicatii cu monoxid de carbon ■ 17 pacienti au fost evacuati ■ incendiul a fost provocat de fumatul in loc nepermis ■ Patru persoane intoxicate cu monoxid de carbon si 17 pacienti transferati reprezinta bilantul unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata,…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) ”Sf. Andrei” Galați, Alina Valentina Dobre a declarat ca secțiile care funcționau la etajul I al spitalului au fost mutate la alte niveluri. Secția nou inființata va deveni funcționala din data de 23 decembrie 2020 și va avea 105 paturi in care vor fi tratați…

- Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu nu are autorizatie de securitate la incendiu, conducerea unitatii medicale sustinand ca modul in care a fost proiectata cladirea nu permite respectarea tuturor circuitelor functionale pentru obtinerea autorizatiei. Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu nu are autorizatie…

- Sambata seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a avut loc un incendiu la sectia de ATI, unde erau internati pacienti cu COVID-19. In incendiu au murit 10 persoane aflate in ATI, iar un medic anestezist a suferit arsuri grave. Alti sase pacienti internati au fost dusi la Spitalul Mobil de…

- Zece pacienți care erau bolnavi de COVID și erau intubați au decedat dupa ce un incendiu a izbucnit sambata dupa-amiaza la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra Neamț, potrivit celui mai nou bilanț.

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…