Incendiu în Sărădiș, comuna Feleacu Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, duminica seara, la un incendiu care a afectat un garaj și o casa in localitatea Saradiș, comuna Feleacu. Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 23:27, anunțandu-se faptul ca un garaj a luat foc. Imediat s-a deplasat la fața locului o autospeciala, iar pompierii au constatat ca incendiul se extinde și la casa. Drept urmare, au fost chemate noi forțe in sprijin, mai exact inca o autospeciala cu apa și spuma, respectiv autoscara. Incendiul a distrus garajul pe o suprafața de 30 de mp și a afectat jumatate din acoperișul care… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

