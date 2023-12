Incendiu în sala de plen a Senatului, în timpul une ședinte Un incendiu a avut loc marti, in sala de plen a Senatului, in timpul sedintei in care se citeau declaratiile politice. Presedintele de sedinta, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca incendiul a fost stins si ca totul este sub control, insa pompierii au solicitat decalarea inceperii sedintei de plen, cu jumatate de ora, pentru aerisirea salii. Presedintele de sedinta, senatorul PNL Sorin Cimpeanu a anuntat in timp ce de la tribuna se citeau declaratiile politice ca a avut loc un mic incendiu in sala de plen. ”A fost un mic incendiu care a fost stins, este sub control, dar pompierii apeleaza la intelegerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

