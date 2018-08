Incendiu in Mangalia. Pentru ce au chemat martorii pompierii si unde

Stiri pe aceeasi tema

- Un centru comercial din municipiul Constanța este evacuat la aceasta ora, din cauza unui incendiu izbucnit in zona restaurantelor.Pompierii constanțeni au fost solicitați sa intervina luni pentru stingerea unui incendiu la centru comercial din municipiul Constanța.Potrivit reprezentanților ISU ...

- Un autoturism care se deplasa, miercuri, pe Autostrada Sebeș-Sibiu a fost cuprins de flacari, pompierii din sibieni fiind solicitați sa intervina. „Un echipaj de pompieri din cadrul Punctului de Lucru Saliste intervine cu o autospeciala de stingere pe A1, km 277, pentru stingerea unui incendiu la un…

- Umbla vorba prin judet, cum ca pompierii voluntari de la Lapus au trecut la un nivel foarte avansat al experimentelor pe care le realizeaza, facandu-i invidiosi pana si pe specialistii in fizica atomica. Acestia profita din plin de incalzirea globala, care le ofera cele mai prielnice conditii pentru…

- Un incendiu a izbucnit duminica in jurul orei 13:30, la un incendiu izbucnit la o cladire dezafectata din Alba Iulia. „Detașamentul Alba iulia intervine la un incendiu izbucnit la o cladire dezafectata din Alba Iulia, fara victime, in zona salii de nunți Mercur, in spate. Nu exista riscul de extindere.…

- Incendiu pe Calea Mosilor, in București. O cladire parasita a fost cuprinsa de flacari joi dimineata, iar pompierii incearca sa stinga incendiul. In imobil nu au fost localizate persoane, iar traficul a fost deviat in zona. Focul a cuprins o suprafata de 200 de metri patrati anunta reprezentantii Inspectoratului…

- Pompierii prahoveni intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o conducta de gaze in orasul Comarnic, flacarile fiind de aproximativ doi metri, neexistand insa pericol de...

- Pompierii ISU Cluj intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbunit pe rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca de la Pata Rat, unde sunt mai multe focare pe o suprafata de 1.500 de metri patratia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii intervin in aceste momente pentru a lichida un incendiu de vegetatie care se manifesta pe malul canalului Dunare Marea Neagra, zona localitatii Murfatlar, judetul Constanta.Stire in curs de actualizare. ...