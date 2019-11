Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO|VIDEO: Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram, o oaza de cultura și tradiție: „Sentimentul e ca domnul Lucian Blaga trebuie sa apara din clipa-n clipa” Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram, o oaza de cultura și tradiție: „Sentimentul e ca domnul Lucian Blaga trebuie sa apara din…

- O casa din Poșaga de Sus a fost cuprinsa de flacari, miercuri, 6 noiembrie, in jurul orei 11.40. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea focului au intervenit pompierii din Campeni, voluntarii din Poșaga și detașamentul de pompieri din Turda. Știre in curs de actualizare. Citește INCENDIU in localitatea…

- Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au ajuns pe strada Șomcutului dupa solicitarea efectuata în jurul orei 13:20. Focul a cuprins cel puțin 20 mp din acoperișul unei cabane însa, din fericire, nu au fost persoane ranite în eveniment. Alte…

- Un incendiu care a izbucnit noaptea trecuta in localitatea Tomnatic a creat panica printre oameni. S-a dat alerta, in toiul nopții, iar pompierii au intervenit de urgența pentru a limita pagubele produse de flacari. Incidentul a fost semnalat la bucataria de vara a unei case aflata pe strada Principala,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dorna Arini, au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din satul Cozanești. Focul a fost ...

- Turla Bisericii Unitariene din Sanmiclauș a luat foc miercuri 2 octombrie, in jurul orei 15:15. La fața locului intervin pompierii din Blaj și detașamentul Aiud cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica de 42 de metri și o ambulanța SMURD. Știre in curs de actualizare. sursa…

- O casa din Sadova, raionul Calarasi, a fost cuprinsa de flacari. Pentru a lupta cu focul la fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri.Potrivit reprezentantilor IGSU, focul a distrus 80 la suta din suprafata casei, dar si bunurile materiale din interior.

- Ziarul Unirea FOTO: INCENDIU pe Autostrada A1, in zona Sebeș. Intervenție a pompierilor la o autoutilitara cuprinsa de flacari INCENDIU pe Autostrada A1, in zona Sebeș. Intervenție a pompierilor la o autoutilitara cuprinsa de flacari Garda de Intervenție Sebeș intervine la in incendiu autoutilitara…