- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Zlatna pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit vineri seara in incinta unui operator economiv din orașul Zlatna. Din primele informații incendiul se manifesta la acoperisul unei…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, sambata seara, in cooperare cu SVSU Zlatna, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in incinta unui operator economic din oraș. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperisul unei anexe in care funcționeaza o centrala termica.…

- UPDATE| INCENDIU in Zlatna: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in incinta unui operator economic Un incendiu a izbucnit astazi, 5 martie, in jurul orei 21:00, in orașul Zlatna, in incinta unui operator economic. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU…

- Un incendiu a izbucnit in cursul acestei dupa-amieze, la un operator economic din municipiul Alba Iulia situat pe strada Garii. „Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o autoscara pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un operator economic in municipiul Alba Iulia, strada…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni intr-un apartament dintr-un bloc din București, in Aleea Poarta Alba. Incendiul se manifesta cu flacara puternica și degajare mare de fum pe casa scarii. Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 1, in Aleea Poarta Alba. „Arde cu flacara…

- O casa a luat foc in comuna Berghin, Județul Alba, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la fața locului cu doua mașini pentru stins incendii și o ambulanța. La fața locului au sosit și pompierii de la Serviciul Voluntar…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa masa, in jurul orei 14.00 la acoperișul unei case de locuit din localitatea Berghin. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit in localitatea…

- Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din Alba Iulia, sambata dimineața. Pompierii intervin cu trei autospeciale. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Alba Iulia, Calea Moților, in apropiere de Florida Impex. Din primele…