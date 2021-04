Incendiu in comuna Lumina-judetul Constanta Un incendiu a fost anuntat, in jurul orelor 05.30, la telefonul de urgenta al ISU Dobrogea Constanta. Apelantul a declarat pompierilor ca o casa din comuna Lumina, judetul Constanta, a luat foc. Acesta a mai precizat ca imobilul in cauza se afla situat pe strada Viorelelor. La locul indicat au fost trimise o autospeciala cu apa si spuma precum si o ambulanta SMURD cu echipaj de prim ajutor medical, desi nnu fusesera anuntate victime. Sursa foro: Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

