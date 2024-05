Olt: Accident cu trei mașini și patru răniți la Deveselu IPJ Olt a fost sesizat vineri, in jurul orei 17.40, prin apel 112, ca pe Drumul Național 54, in comuna Deveselu, a avut loc un accident rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism condus de un tanar, de 28 de ani, din comuna Rusanești, județul Olt, un autoturism condus de o femeie de 37 de ani, din Craiova, județul Dolj, și un autoturism condus de o tanara, de 28 de ani, din comuna Draghiceni, județul Olt. In urma accidentului rutier, cei trei conducatori auto și un pasager au necesitat ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

