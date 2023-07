Incendiu în București, trei locuințe din zona Piața Muncii afectate Incendiu puternic, miercuri, in București, unde arde acoperișul a trei case din zona Piața Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. In urma intervenției autoritaților, doua persoane au fost evacuate in siguranța. Din pacate, alte doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale urgente, una suferind arsuri, iar cealalta fiind intoxicata cu fum. Autoritațile au transmis informații despre incident: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe intrarea Sectorului din mun. București. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului a 3 case. Pana in acest moment au fost evacuate 2 persoane, 2 persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- UPDATE 17:05 - Incendiul a fost localizat. Pompierii actioneaza in continuare pentru lichidarea focului.UPDATE 16:30 - Doua acoperisuri ard in continuare, si exista riscul de propagare a incendiului intrucat casele sunt construite aproape una de cealalta. Din cauza intensitatii incendiului, pompierii…

- Trei case ard, miercuri dupa-amiaza, in Bucuresti, intr-un incendiu in urma caruia doua persoane au solicitat ingrijiri medicale, anunta ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit sursei citate, incendiul s-a produs pe intrarea Sectorului din Bucuresti. „Incendiul se manifesta la nivelul acoperisului a trei case.…

- UPDATE 16:30 - Doua acoperisuri ard in continuare, si exista riscul de propagare a incendiului intrucat casele sunt construite aproape una de cealalta. Din cauza intensitatii incendiului, pompierii au fost nevoiti sa suplimenteze dispozitivul de la 12 la 20 de autospeciale.Pana in acest moment, au fost…

- Pana in acest moment, au fost evacuate 2 persoane, 2 persoane solicita ingrijiri medicale (una din cele doua persoane prezinta arsuri la nivelul membrului inferior, iar cea de-a doua intoxicata cu fum).Pompierii lucreaza la localizarea incendiului. Accesul autospecialelor se realizeaza cu dificultate.Un…

