- Alerta pentru pompieri aseara – au intervenit de urgența pentru stingere unui incendiu care a cuprins acoperișul unei case din localitatea carașeana Mehadia. Ulterior, focul s-a propagat la alte doua case invecinate. La fața locului au fost trimise doua echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de stingere…

- UPDATE! In urma cercetarilor efectuate la fața locului de catre o echipa formata din pompieri și polițiști, a fost stabilita cauza probabila a incendiului de la Gradinița Nr. 22: folosirea intenționata a sursei de aprindere. Se pare ca in podul gradiniței iși gasisera refugiul oameni ai strazii care…

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, pentru stingere unui imcendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta la o locuința și…

- CORNEREVA – Pompierii militari caraseni au intervenit de urgenta, in aceasta dimineata, in jurul orei 6.30, in urma unui apel la 112, la un incendiu izbucnit la o casa din satul Bojia, apartinator de comuna Cornereva! „Au intervenit doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și…

- Un barbat in varsta de 90 de ani a suferit arsuri la nivelul capului, dupa ce cojile de nuca dintr-o soba supraincarcata s-au aprins. Paramedicii i-au acordat primul ajutor calificat și l-au transportat pentru ingrijiri la camera de urgența a spitalului din comuna Vidra. Marți, 19 ianuarie, in jurul…

- ZAVOI – Un incendiu ce a cuprins o cabana din lemn din comuna Zavoi, de aproximativ 50 de metri patrati, s-a produs seara trecuta, fiind raportat la 112 undeva in jurul orei 22.36! „Au intervenit de urgența doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, din cadrul…

- O cabana din lemn aflata in localitatea Zavoi din județul Caraș-Severin a fost cuprinsa de flacari duminica seara. Anunțați printr-un apel la 112, pompierii au intervenit de urgența cu doua echipaje și doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș și…

- Un incendiu produs de explozia unei butelii a avut loc joi intr-o locuinta din municipiul Ramnicu Sarat, incidentul soldandu-se cu ranirea proprietarului, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat prin intermediul…