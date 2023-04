Incendiu devastator într-un restaurant din Madrid după ce bucătarul a vrut să flambeze niște preparate. Doi oameni au murit Incendiu devastator intr-un restaurant din Madrid. Doua persoane au murit, iar alte 10 au fost scoase cu greu de pompieri din interiorul localului și transportate la spital. Incendiul a izbucnit intr-un restaurant cu specific italienesc din centrul orașului Madrid. In interior, se aflau zeci de persoane insa doar cateva au reușit sa iasa singure inainte ca localul sa fie cuprins de flacari. Zeci de echipaje de pompieri au intervenit. Au scos cu greu victimele din cauza ca restaurantul avea o singura ieșire.Doua dintre victime nu au mai putut fi salvate, iar alți zece raniți au fost transportați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

