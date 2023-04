Incendiu devastator în Duminica Floriilor. O biserică monument a fost mistuită de flăcări VIDEO Un incendiu devastator a izbucnit, chiar in Duminica de Florii, la Biserica de lemn din complexul Turisci Borșa, județul Maramures. Biserica de Lemn din Borșa a fost cuprinsa de flacari. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. „In acest moment se intervine cu patru echipaje de stingere, din cadrul Garzii de Intervenție Borșa și Secției de Pompieri Vișeu de Sus și un echipaj medical Smurd. Pana la acest moment nu au fost raportate victime, se lucreaza pentru localizare și lichidare. Avand in vedere ca este o biserica din lemn, probabil ca intervenția va dura mai multe ore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn din orașul maramureșan Borșa a fost mistuita de un incendiu in duminica Floriilor. Nu a fost identificata nici o victima, dar biserica s-a facut scrum. La incendiu au intervenit patru echipaje de stingere din cadrul Garzii de Intervenție Borșa și Secției de Pompieri Vișeul de Sus și…

- Biserica de lemn aflata in complexul turistic Borsa din Muntii Rodnei a fost cuprinsa de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi citat de Agerpres.roPana in acest moment nu au fost inregistrate victime umane,…

- Un incendiu a cuprins aproximativ un hectar de vegetatie uscata si stuf, in noaptea de duminica spre luni, pe un camp de la marginea localitatii Vlasinesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 au descoperit, impreuna cu reprezentanții Enel, mai multe tarabe dintr-o piața din sectorul 5 racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in urma unor perchezitii…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, duminica, pe DN 24, in zona localitatii Crasna, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui anuntand ca sunt cinci victime, dintre care doua incarcerate si aflate in stare de inconstienta.…

- Un incendiu a izbucnit la o cabana din statiunea Ranca.Trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj intervin pentru stingerea incendiului. Un apel la 112 semnala faptul ca incendiul se manifesta la etajul unu al unei cabane din statiunea Ranca si ca in imobil nu sunt cazati…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la laboratorul de chimie al Liceului "Gheorghe Rosca Codreanu" Barlad, in urma evenimentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ploile din ultimele zile au facut ravagii in mai multe regiuni ale țarii. Precipitațiile abundente au determinat doua alunecari de teren, care au provocat pagube serioase. Astfel, din cauza alunecarilor de teren care au avut loc in zona, drumul care duce la Manastirea Frasinei s-a surpat. Incidentul…