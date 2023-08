Incendiu de vegetație în cartierul Rahova. Aproximativ două hectare au fost afectate Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit joi seara, 24 august, pe strada Teiuș, din cartierul bucureștean Rahova. La fața locului, au acționat zeci de pompieri, iar circa doua hectare de vegetație au fost afectate, a transmis pentru Libertatea Ana Covașniuc, purtator de cuvant al ISUBIF.Pompierii au fost alertați cu privire la incendiu la ora 21.35. La fața locului, au acționat intre 35 și 40 de pompieri, cu 7 autospeciale de stingere. Focul a fost lichidat in circa jumatate de ora, la ora 22.09.Deocamdata, nu e clar de la ce a pornit focul, cauza urmand sa fie stabilita. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

