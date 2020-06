Incendiu de proporții la Sacoșu Turcesc. Restaurant distrus de flăcări FOTO Incendiu de proporții astazi in localitatea timișeana Sacoșu Turcesc. Un restaurant din apropierea unei zone pentru pescuit a fost cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați puțin inainte de orele amiezii iar cand au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu ardere generalizata. Doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si 11 pompieri din […] Articolul Incendiu de proporții la Sacoșu Turcesc. Restaurant distrus de flacari FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

