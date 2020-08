Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au fost alertați printr-un apel la 112 de izbucnirea unui incendiu in podul cladiri care gazduișete Consiliul Județean Caraș-Severin și Prefectura Caraș-Severin. Din fericire, pana acum nu au fost anunțate victime. Patru echipaje de pompieri intervin…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au fost alertați printr-un apel la 112 de izbucnirea unui incendiu in podul cladiri care gazduișete Consiliul Județean Caraș-Severin și Prefectura Caraș-Severin. Din fericire, pana acum nu au fost anunțate victime. Patru echipaje de pompieri intervin…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița au fost alertați printr-un apel la 112 de izbucnirea unui incendiu in podul cladiri care gazduișete Consiliul Județean Caraș-Severin și Prefectura Caraș-Severin. Din fericire, pana acum nu au fost anunțate victime.  Vom reveni cu amanunte. Articolul…

- BULETIN INFORMATIV ANEXE GOSPODAREȘTI DIN LOCALITATEA HANGULEȘTI DISTRUSE DE FLACARI Pompierii militari au fost alertați astazi, 12 august, in jurul orei 01:00, despre izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din satul Hangulești, comuna Vulturu. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența șase…

- Incendiu de proporții azi-noapte in Oradea, unde Piața Cetate a fost cuprinsa de flacari. Focul a izbucnit in jurul orei 2. Pompierii au fost alertați imediat și au intervenit cu mai multe autospeciale cu apa și spuma. The post Incendiu de proporții: o piața a fost cuprinsa de flacari appeared first…

- Un apel la 112 a mobilizat, noaptea trecuta, pompierii din cadrul Secției de Pompieri Oravița, din județul Caraș-Severin, pentru a interveni la un incendiu in satul Milcoveni, care aparține de comunca Berliște. Doua echipaje s-au deplasat la locul incidentului, unde au constatat ca un fanar adiacent…

- Incendiu de proporții astazi in localitatea timișeana Sacoșu Turcesc. Un restaurant din apropierea unei zone pentru pescuit a fost cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați puțin inainte de orele amiezii iar cand au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu ardere generalizata. Doua autospeciale…

- Flacarile au cuprins cladirea centrului de colectare și reciclare a deșeurilor plastice de la Frasinu. Focul a izbucnit miercuri dimineața, cuprinzand, treptat, toate halele centrului. Pompierii au internevit de urgenta pentru stingerea flacarilor, potrivit reporterbuzoian.ro. Un fuior de…