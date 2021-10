Este alerta de incendiu in București, dupa ce un club de fițe a luat foc sambata, la orele pranzului. Conform imaginilor pe care le deținem, in urma cu puțin timp au ajuns la fața locului mai multe echipaje de pompierii, poliție, dar și medici. De precizat este și faptul ca cei care se aflau in interiorul clubului Expirat au reușit sa se autoevacueze, insa starea lor nu este una tocmai buna.