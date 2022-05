Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proproții chiar in Sambata Mare! Un incendiu tragic a izbucnit recent la Spitalul de Psihiatrie Nucet, județul Bihor. In aceste momente nu se știe care este cauza izbucnirii focului, insa mai multe echipaje de pompieri intervin de urgența!

- Un incendiu violent a izbucnit recent la o hala din incinta fostei fabrici de țigari, aflata la ieșire din Timișoara spre Sacalaz, la kilometrul 5 de pe DN59. In aceste momente, pompierii intervin de urgența la fața locului. Locuitorii din apropiere au primit mesaj RO-Alert pentru degajarile mari de…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un bloc din București, in zona Doamna Ghica. Incendiul se manifesta la etajul șapte al unui bloc de 10 etaje. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- In aceasta dimineața, un incendiu violent a izbucnit la o școala din județul Olt, chiar in timp ce profesorii și elevii se pregateau sa inceapa cursurile, ca de obicei. In aceste momente, pompierii intervin de urgența la fața locului pentru a stinge flacarile mistuitoare. De la ce a pornit focul!

- Este stare de alarma in Prelungirea Ghencea! O locuința arde cu flacari mistuitoare in aceste momente! Pompierii intervin de urgența, incercarea vecinilor de a ajuta locuitorii afectați fiind in zadar. Iata de la ce a izbucnit focul!

- Incendiu in Prelungirea Ghencea. 6 autospeciale intervin de urgența VIDEO. In aceste momente pompierii din București intervin ca sa stinga un incendiu care s-a produs in aceasta dupa amiaza in cartierul Prelungirea Ghencea, anunța IGSU. Incendiu in Prelungirea Ghencea Reprezentanții IGSU au spus ca…

- Pompierii buzoieni s-au luptat ore in șir, incepand cu dupa-amiaza zilei de sambata, cu un incendiu de vegetație uscata, de mari proporții, care a izbucnit pe raza comunei Beceni. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in jurul orei 14.00, pompierii de la Punctul de Lucru Beceni au constatat…

- Pompierii doljeni intervin, sambata, 12 februarie, pentru stingerea a trei incendii de vegetatie uscata, in mai multe zone ale judetului. Cea mai afectata este localitatea Bralosnita, unde flacarile au cuprins vegetatia si maracinisul pe o suta de hectare de teren, informeaza agenția News.ro. Interventia…