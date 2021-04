Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars doua TIR-uri. La fata locului intervin 5 autospeciale de…

- Un incendiu puternic a cauzat pagube insemnate, intr-o gospodarie din Botoșani, chiar cu cateva zile inainte de Paști. Pompierii au intrat in alerta, la primele ore ale zilei de marți. Au intervenit in satul Bodeasa, din localitatea botoșaneana Saveni și au luptat cu flacarile uriașe care au afectat…

- Pompierii banuiesc ca în interiorul casei se afla o persoana, deși pâna în momentul actual nu s-au gasit persoane. „Este în desfașurare o intervenție ampla pentru stingerea unui incendiu, care implica mai multe…

- Un incendiu a cuprins vineri la pranz o hala industriala din comuna Ciocanești, lasand pagube importante in urma sa.Focul a fost vazut in jurul orei 13.00 de catre un angajat care lucra in interiorul halei in care funcționa o instalație de producere a peleților și brichetelor de rumeguș, pe care ...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la o anexa gospodareasca din Viseu de Jos, pe Valea Porcului. La fata locului intervin pompierii civili din localitate si pompierii militari din Viseu de Sus. Interventia este extrem de dificila. Source

- Pompierii militari au fost solicitați marți, in jurul orei 23:50, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit din cauza jarului cazut din soba, la o locuința din orașul Odobești. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Focșani.…

- Au luat foc deseuri menajere la gara CFR din Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul zilei de astazi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la gara CFR din Constanta.Focul s a aprins la gramada de gunoi menajer aflat…