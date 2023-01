„Trei gospodarii din comuna Barghis au fost afectate de incendiu din cauza unui aparat lasat sub tensiune intr-o anexa gospodareasca. (...) Pagubele au fost insemnate. (...) In gospodaria de unde a pornit incendiul au ars anexele pe o suprafata de circa 100 mp, aparate electrice si materiale plastice si lemnoase depozitate; acoperisul casei de locuit pe o suprafata de aproximativ 50 mp; 5.000 kg de furaje. In gospodaria invecinata de o parte a ars partea laterala a surii si materiale plastice si lemnoase depozitate in interior. O femeie (vecina) de circa 50 de ani a suferit un atac de panica si…