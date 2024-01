Stiri pe aceeasi tema

- ■ nedoritul incindent a fost sesizat la Inspectoratul pentru Situații de Urgența in jurul orei 14.00 ■ suprafața afectata a fost de circa 1,5 hectare ■ Ca urmare a unui apel la serviciul unic de urgenta 112, care a fost inregistrat la ora 13.41 la Dispeceratul ISU, forte si mijloace de interventie de…

- Un tanar in varsta de 22 ani a fost ranit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, la Roman, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de…

- Un magazin de construcții din comuna buzoiana Beceni a ars generalizat, azi-noapte, iar pompierii au avut nevoie de aproape trei ore pentru a stinge flacarile. Alarma s-a dat in jurul orei 01:30, atunci cand Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost solicitat…

- Un batran din Neamt si-a pierdut viata intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ stabilind fumatul drept cauza a tragediei.

- Un aparat de incalzit a dus la producerea unui dezastru in toiul noptii pe o strada dintr-un oras din Neamt. Pagubele suferite sunt foarte mari, dupa ce trei TIR-uri s-au transformat in scrum. Alarma s-a dat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ in noaptea de 1/2 decembrie 2023, la…

- Odata cu sosirea iernii, pompierii clujeni sunt solicitați mai des la intervenții la locuințe. De cele mai multe ori este vorba de incendii cauzate de sursele de incalzire. In acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj vine cu o serie de recomandari: Astfel,…

- ■ 19 lebede moarte au fost scoase din apele lacului și predate reprezentanților Direcției Sanitar Vterinare, pentru efectuarea unor teste ■ focarul de gripa aviara a fost atestat deja, fiind instituite masuri de protecție ■ Un echipaj de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ a fost…

- ■ un incendiu catastrofal a avut loc noaptea trecuta, la Straja, comuna Tarcau ■ pompierii s-au luptat cu flacarile aproximativ noua ore, terminand misiunea in aceasta dimineața, la ora 09.00 ■ Alarma a sunat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pe data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 22:16,…