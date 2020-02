Incendiile recente au distrus 20% din pădurile Australiei Incendiile recente din Australia au distrus mai mult de o cincime din padurile tarii, focare "fara precedent" dupa o seceta de mai multi ani provocata de incalzirea globala, potrivit unor studii publicate luni, relateaza AFP.



Climatologii studiaza in prezent datele referitoare la aceste incendii pentru a determina modul in care schimbarile climatice au determinat aceste distrugeri.



Intr-o editie speciala a revistei Nature Climate Change, cercetatorii australieni analizeaza si alte aspecte ale acestor incendii de vegetatie.



Unul dintre studii a constatat ca intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

