Incendiile din Grecia au NIMICIT pădurile din țara lor: Va fi nevoie de cel PUȚIN 30 de ani ca lucrurile să revină la normal Incendiile din Grecia au NIMICIT padurile din țara lor: Va fi nevoie de cel PUȚIN 30 de ani ca lucrurile sa revina la normal Incendiile din Grecia au NIMICIT padurile din țara lor: Va fi nevoie de cel PUȚIN 30 de ani ca lucrurile sa revina la normal Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari. Va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile sa revina cum erau inainte de incendii. Impactul a fost deosebit de dur pe insula Eubea, unde au ars peste 50.000 de hectare, majoritatea padure de… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari. Va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile sa revina cum erau inainte de incendii. Impactul a fost deosebit de dur pe insula Eubea,…

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamini au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii, potrivit președintelui Asociației…

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii,

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii, potrivit președintelui Asociației…

- Scene dramatice s-au petrecut in sudul Turciei unde localnicii s-au luptat cu incendiul care le-a inconjurat satul, www.euronews.com . Satenii din Cokertme au alergat pentru a gasi un furtun de apa suficient de lung pentru a ajunge la flacari. Alții au incercat sa scoata animalele din gospadarii. Un…

- Parinții care țipa la copiii adolescenți din cauza neascultarii lor, le creeaza aceleași probleme ca și in cazul pedepsei fizice, crescind riscul de depresie și a comportamentului agresiv, scrie The Wall Street Journal. Acest lucru este demonstrat de rezultatele unui studiu realizat de oamenii de știința…

- In cel mai recent sondaj, partidul lui George Simion e pe locul 3. PSD are 30,2%, iar PNL cu aproape patru procente mai puțin. Conform unui sondaj INSCOP, AUR are 14,2%, iar Alianța USR-PLUS e la 13,2%. AUR a luat 0,4%, adica 7.000 de voturi la alegerile de duminica, din Republica Moldova, dar in Romania…

- Fenomenul poluarii globale cu plastic se indreapta spre un ''punct critic ireversibil'', potrivit unui studiu publicat vineri in revista Science, informeaza DPA. In contextul temerilor la nivel mondial declansate de imagini socante ale unor rauri si mari coplesite de deseuri…