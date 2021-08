Incendiile dezvăluie limitele solidarității balcanice (Emerging Europe) Incendiile devastatoare au mistuit întinderi mari de teren din Peninsula balcanica, majoritatea țarilor din regiune fiind afectate. În timp ce mai multe state balcanice și-au oferit reciproc asistența, dezastrul natural a atras, de asemenea, atenția asupra ezitarii persistente a unor națiuni de a-și lasa deoparte diferențele în perioade de criza, scrie Emerging Europe, citata de Rador.

Deși nu se bucura de același nivel de acoperire media ca Grecia, una dintre numeroasele țari din Balcanii de Vest care lupta în prezent cu incendii la scara catastrofala este Bosnia și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

