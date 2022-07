Incendii teribile în Spania și Portugalia Spania si Portugalia se confrunta cu canicula si incendii de vegetatie. In Portugalia, circa 1.500 de pompieri au incercat, duminica, sa stinga trei incendii de vegetatie. Iar, Spania se confrunta cu al doilea val de canicula din aceasta vara, potrivit Agerpres. „Focul a ajuns la 50 de metri de ultima casa din sat (…). Acolo sus totul a ars”, a afirmat pentru AFP Donzilia Marques indicand catre dealurile aflate intre catunul ei din Travessa de Almogadel si asezarea Freixianda, in Portugalia. O pensionara, in varsta de 76 de ani, evacuata cu o seara inainte a revenit acasa duminica dimineata… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

