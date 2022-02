Incendii la Bălţeşti şi Filipeştii de Târg. Nu au fost victime, ci doar pagube materiale Joi, patru autospeciale de stingere cu apa si spuma au fost concentrate la Baltesti, pentru stingerea flacarilor la o locuinta. In momentul ajungerii salvatorilor la fata locului, flacarile se propagasera si la o anexa gospodareasca a imobilului, pentru ca, ulterior, sa cuprinda si o casa invecinata. Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, din fericire nu au existat victime, suprafetele afectate fiind de 10 metri patrati din acoperisul primului imobil si 60 de metri patrati din anexa gospodareasca, respectiv 50 de metri patrati din acoperisul celui de-al doilea imobil. Tot ieri, aproximativ la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

