Incendii istorice în Turcia. Localnicii și turiștii sunt evacuați din stațiunile Antalya și Bodrum Turiștii straini și rezidenții turci au fost evacuați din hotelurile și casele lor duminica, 1 august 2021 in sudul Turciei, in fața progresului incendiilor care au devastat țara timp de cinci zile și au ucis șase persoane. In exclusivista stațiune de lux din Bodrum, un cartier a fost evacuat in timp ce flacarile erau intețite de vanturi puternice […] The post Incendii istorice in Turcia. Localnicii și turiștii sunt evacuați din stațiunile Antalya și Bodrum first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

