Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a fost intrebat, la Palatul Cotroceni, miercuri seara, daca este de parere ca autoritațile și-au facut bine datoria, in condițiile in care Romania a ajuns la un record de infectari și decese intr-o singura zi.Președintele a fost intrebat și daca se impune reintroduce starea…

- Coronavirusul constituie un 'semnal de alarma' pentru lumea intreaga si a acuza pe unul sau pe altul 'nu face decat sa fie agravat dezastrul', a declarat luni ministrul chinez de externe, Wang Yi, la cateva zile dupa o confruntare la nivel de declaratii intre Beijing si Washington in cadrul Adunarii…

- Presedintele CBF, Rogerio Caboclo, a anuntat intr-o conferinta de presa decizia sa de a atribui "aceeasi suma pentru prime si diurne la barbati si femei" la echipa nationala. "Astfel, jucatoarele vor castiga la fel ca jucatorii, nu mai exista diferenta de gen, CBF trateaza la fel barbatii si femeile",…

- La conferința de presa de miercuri de la Cotroceni, jurnalista Alina Manolache l-a intrebat pe președintele Iohannis daca a discutat cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, despre numarul mare de decese COVID in randul romanilor, unic in acest moment in Europa: 3,1 morți la 100.000 de locuitori.Reportera…

- O delegatie vest-africana a sosit sambata la Bamako, unde a avut o scurta intrevedere cu liderii juntei care l-au rasturnat de la putere pe presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP. Emisarii Comunitatii Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au fost primiti la…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a promis joi seara o strategie nationala in Statele Unite din "prima zi de mandat" pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza vineri France Presse. "Daca voi deveni presedintele vostru, din prima zi vom implementa strategia nationala pe care o…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, critica administrația locala, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, pentru modul in care este iluminat Parcul municipal Bistrița. Potrivit liderului liberal, care de altfel este și cadidatul PNL-USR-PLUS pentru fotoliul de primar al Bistriței, bistrițenii…

- Grecia a anuntat joi ca este pregatita sa inceapa negocieri cu Turcia asupra zonelor maritime pe care cele doua tari si le disputa pentru exploatare in Marea Egee, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Turcia a suspendat luna trecuta explorarile de petrol si gaze in largul unei insule…