- In acest week-end, politistii rutieri maramureseni au organizat si executat mai multe acțiuni pentru depistarea conducatorilor auto care conduc vehicule fiind sub influența bauturilor alcoolice si pentru asigurarea unui climat de siguranta pe drumurile publice din judet. Astfel, pe parcursul a doua…

- Sistemele de incalzit defecte, improvizate, nesupravegheate, cosurile de fum defecte sau necuratate reprezinta mai bine de 30% din principalele cauze care duc la producerea de incendii in sezonul rece.

- Duminica, 18 octombrie, ora 8.30, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la faptul ca in noaptea de 17 spre 18 octombrie a fost sustras autoturism, parcat pe strada Titu Maiorescu, in fața imobilului unde locuiește persoana vatamata, un tanar de 24 de ani. In urma verificarilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara și a stabilit in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea masurilor…

- Incepand cu anul 2011, ziua de Marți 13 este considerata, la nivelul I.G.S.U. și a unitaților subordonate, ZIUA INFORMARII PREVENTIVE. Cetațenii pot lua la cunoștința despre diverse metode de prevenire și comportament in situații de urgența. In acest context, pentru ca maine este marți 13, specialiștii…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș a facut public luni, 12 octombrie, raportul saptamanal in ceea ce privește situația cazurilor de COVID-19 inregistrate in județ. Rata de infectare la ora actuala este de 1,12 in Maramureș, calculat la o populație de 520.551 locuitori. Cele mai multe cazuri de infectare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a aprobat, prin hotarare, urmatoarele: Comitetele Locale pentru Situații de Urgența din unitațile administrativ-teritoriale Sighetu Marmației, Dragomirești, Baia Sprie, Desești, Bogdan Voda și Ardusat vor transmite…

- Alerta de vreme severa imediata. ANM anunța cod portocaliu de furtuna in Maramures.Vezi localitațile vizate COD : PORTOCALIU